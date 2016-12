Watford overweegt aan Feyenoord verhuurde Berghuis terug te halen

De huidige nummer tien van de Premier League heeft een flinke lijst aan blessures. Trainer Walter Mazzarri moet tien spelers missen in de thuiswedstrijd op nieuwjaarsdag tegen Tottenham Hotspur. Onder hen ook Daryl Janmaat, die kampt met een liesblessure.

Bovendien nemen Nordin Amrabat en Adlene Guedioura in de eerste weken van 2017 deel aan de Afrika Cup.

"Ik ben erg blij met de manier waarop Berghuis speelt, ook al is het in een andere competitie dan de Premier League", zegt Mazzarri tegen de Britse krant St. Abans Review. "Ik ga met de clubleiding bespreken wat de opties zijn voor januari."

Vier doelpunten

In het huurcontract van Berghuis is een optie opgenomen om hem tussentijds terug te halen. De 25-jarige aanvaller speelde in de eerste seizoenshelft dertien duels voor de huidige koploper van de Eredivisie, waarin hij vier doelpunten maakte.

De zesvoudig international van Oranje werd in de zomer van 2015 door Watford overgenomen van AZ. Zijn eerste seizoen in de Premier League werd geen succes. Hij mocht geen enkele keer in de basis beginnen en kwam als invaller in negen duels in actie.

