Canada, VS en Mexico overwegen om WK 2026 samen te organiseren

Officials van de drie Noord-Amerikaanse landen komen ergens in 2017 samen om de mogelijkheden te bespreken, zo meldt Victor Montagliani, voorzitter van de Concacaf, de voetbalbond van Noord-Amerika en de Caribbean.

"Het WK in die drie landen is zeker een optie", aldus Montagliani. "We zijn ons ervan bewust dat elk van de landen het WK ook alleen zou kunnen organiseren."

In oktober verklaarde de FIFA dat meerdere organiserende landen voor het WK 2026 zijn toegestaan. Er is geen maximum gesteld aan het aantal organiserende landen.

In 1994 werd het WK voor het laatst in een van de Concacaf-lidstaten gehouden, toen de VS als gastheer optrad. Eenmaal in de geschiedenis werd het WK door twee landen georganiseerd: in 2002 door Zuid-Korea en Japan.

"Het is hoog tijd dat het WK weer op ons continent gehouden wordt", vindt Montagliani. "Ik verwacht absoluut dat het toernooi weer hierheen komt."

FIFA-voorzitter Gianni Infantino is van plan om het aantal WK-deelnemers in 2026 uit te breiden naar 48 landen.

In mei 2020 wordt bekendgemaakt waar het WK in 2026 georganiseerd wordt.