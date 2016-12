Veron (41) trekt voetbalschoenen weer aan en tekent bij Estudiantes

De 41-jarige Veron is ook voorzitter van de club die uitkomt op het hoogste niveau in Argentinië. Zijn terugkeer is het gevolg van een belofte aan de supporters. Veron zei dat hij zijn voetbalschoenen weer aan zou trekken als 65 procent van het nieuwe stadion bezet zou zijn. Dat is gebeurd.

De middenvelder, die in Europa uitkwam voor Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea en Internazionale, wil niet verdienen aan zijn terugkeer. Hij gaat spelen voor een minimumsalaris en schenkt dat aan een goed doel.

Op 8 januari maakt Veron waarschijnlijk zijn officieuze rentree in een oefenwedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Hij zegt al enkele weken in training te zijn.

Drie WK's

22 jaar geleden, in 1994, debuteerde Veron al in de nationale ploeg. Hij was actief op de WK's van 1998, 2002 en 2010. In 2006 werd hij gepasseerd door toenmalig bondscoach José Pekerman. Veron werd dat jaar met Internazionale wel kampioen van Italië.

Twee maanden geleden haalde Veron het nieuws omdat hij tijdens een zogeheten 'vredeswedstrijd' in Rome bijna op de vuist ging met Diego Maradona.