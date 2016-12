Kanon, Kalou en Bony in voorselectie Ivoorkust voor Afrika Cup

Kanon was er twee jaar geleden ook al bij toen Ivoorkust in Equatorial Guinea de titel veroverde. Er is nog wel een kleine slag om de arm omdat er nog een speler moet afvallen voor het toernooi in Gabon.

De selectie van de Franse bondscoach Michel Dussuyer kent naast de 31-jarige Kalou, die tegenwoordig bij Hertha BSC speelt, en Stoke City-spits Bony meer grote namen.

Achterin lijken Serge Aurier van Paris Saint-Germain en Eric Bailly (Manchester United) zeker van een basisplaats. Bij de middenvelders ontbreekt Yaya Youré, omdat de 33-jarige speler van Manchester City in september een punt zette achter zijn interlandloopbaan.

Opvallend is dat Wilfried Zaha ook is geselecteerd. De 24-jarige spits van Crystal Palace, die in de Ivoriaanse stad Abidjan geboren werd, speelde al twee interlands voor Engeland, maar koos onlangs alsnog voor Ivoorkust. Hij wacht nog op zijn eerste interland voor de 'Olifanten'.

Groep C

Ivoorkust is op de Afrika Cup ingedeeld in groep C met Kinshasa, Marokko en Togo. Het toernooi duurt van 14 januari tot en met 5 februari.

De eerst wedstrijd van de Ivorianen is op 16 januari in Oyem tegen Togo.

De 24-koppige voorselectie van Ivoorkust:

Keepers: Sylvain Gbohouo (Mazembe), Badra Ali Sangare (AS Tanda) en Mande Sayouba (Stabaek)

Verdedigers: Serge Aurier (Paris Saint-Germain), Eric Bailly (Manchester United), Mamadou Bagayoko (Sint-Truiden), Simon Deli (Slavia Praag), Ousmane Viera (Asamanspor), Wilfried Kanon (ADO Den Haag), Lamine Kone (Sunderland) en Adama Traoré (FC Basel)

Middenvelders: Victorien Angban (Granada), Cheick Doukouré (FC Metz), Franck Kessie (Atalanta Bergamo), Serge N'Guessan (Nancy), Serey Die (FC Basel) en Jean Seri (Olympique Nice).

Aanvallers: Wilfried Bony (Stoke City), Max Gradel (Bournemouth), Salomon Kalou (Hertha BSC), Jonathan Kodjia (Aston Villa), Nicolas Pepe (Angers), Giavanni Sio (Stade Rennais), Wilfried Zaha (Crystal Palace)