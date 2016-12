Stekelenburg mist duel tussen Everton en Hull City door beenblessure

Stekelenburg ontbrak maandag ook al tijdens het door zijn ploeg gewonnen duel met Leicester City (0-2). De doelman van Oranje werd vervangen door tweede keeper Joel Robles.

Koeman moet het tegen Hull ook zonder middenvelder James McCarthy stellen.

Everton bezet de zevende plaats van de ranglijst. Hull City is de hekkensluiter van de Premier League.

"Het domste dat we kunnen doen is Hull onderschatten", zei Koeman woensdag. "In de Premier League heb je geen gemakkelijke wedstrijden."

"Het is een drukke periode, iedereen zal klaar moeten zijn om te spelen", aldus de manager.

Transfermarkt

In januari kan Everton zich op de transfermarkt begeven. Begin dit jaar werd 49 procent van de aandelen van de club overgenomen door de Iraanse miljardair Farhad Moshiri.

"We zijn aan het werk. We hebben interesse in bepaalde spelers, maar dat willen we graag intern houden", aldus Koeman.

De wedstrijd tussen Hull en Everton begint vrijdag om 21.00 uur Nederlandse tijd.

