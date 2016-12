Roda JC huurt Griekse spits Papazoglou van KV Kortrijk

Papazoglou kwam vorig seizoen over van Olympiakos en was zeven keer trefzeker in 28 competitiewedstrijden voor Kortrijk. Dit seizoen scoorde de 1.95 meter lange spits niet en raakte daardoor zijn basisplek kwijt aan oud-PEC spits Lars Veldwijk. Eerder kwam de Griek in zijn thuisland uit voor PAOK Saloniki en OFI Kreta.

Ton Caanen, technisch directeur van Roda JC, is blij met een extra optie voor in de spits: “Met de komst van Thanasis hebben we meer mogelijkheden in onze aanvalslinie. De speler is goed bekend bij de scouting en onze technische staf", vertelt Caanen op de website van de club.

Roda JC is dit seizoen op zoek naar doelpunten. De Kerkraders scoorden dit seizoen pas acht keer en staan op de voorlaatste plek in de Eredivisie. Papazoglou wordt onder andere de concurrent van Roda-spits Nestoras Mytidis, die dit seizoen pas eenmaal trefzeker was.