Sneijder had als mens alleen maar problemen met 'toptrainer' Van Gaal

"Ik heb altijd gezegd dat er geen betere trainer is dan Van Gaal. Alleen in de omgang met spelers en ook met staf denk ik dat er nog wel wat te winnen valt voor hem", zegt de 32-jarige Sneijder tegen FOX Sports.

"Met hem als trainer heb ik een perfecte tijd gehad, want het waren de leukste trainingen. Maar in persoonlijke gesprekken heb ik alleen maar problemen met hem gehad."

Sneijer en Van Gaal bereikten in 2014 met Oranje de halve finale van het WK in Brazilië, waar Argentinië pas na strafschoppen te sterk bleek. De middenvelder van Galatasaray was op dat toernooi zeker van een basisplaats, maar in de kwalificatie kreeg hij minder vertrouwen.

Van Gaal ontnam Sneijder zelfs zijn aanvoerdersband en zette vraagtekens bij zijn fitheid. Ruim twee jaar later erkent Sneijder dat hij fysiek inderdaad niet top was. "Ik was niet fit. Maar hoe dat toen allemaal is gegaan, daar heb ik mijn vraagtekens bij. Had het allemaal te maken met mijn fysieke toestand? Ik denk van niet."

Vervelend

In persoonlijke gesprekken tussen Van Gaal en Sneijder ging het er dan ook niet altijd even leuk aan toe, al ziet de middenvelder dat niet per se als iets negatiefs.

"Misschien was het wel juiste moment om vervelend tegen elkaar te zijn. Ik zei hem: 'Jij hebt mij nodig in Brazilië.' Toen stond hij keihard te lachen. Maar achteraf heeft hij me wel nodig gehad", beseft Sneijder, die in de achtste finale van het WK vlak voor tijd de 1-1 maakte tegen Mexico.

Na het WK ging Van Gaal aan de slag bij Manchester United. Na twee seizoenen moest hij daar afgelopen zomer plaatsmaken voor José Mourinho. Sindsdien heeft hij geen club meer.