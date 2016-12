Afellay heeft ongelooflijk gevoel na rentree bij Stoke City

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld vanwege het resultaat, maar het geeft wel een ongelooflijk gevoel om terug te zijn", aldus Afellay op de website van zijn club.

De 53-voudig Oranje international kwam een kwartier voor tijd als invaller in het veld op Anfield. Met een fraai schot was hij nog dicht bij de 4-2. Trainer Mark Hughes zei na afloop zelfs dat Afellay aan de bal geweldig speelde.

"Het is mooi om dat te horen van de trainer", zei Afellay. "Ik ben iedereen dankbaar op de club voor de steun in de afgelopen maanden. Nu kan ik eindelijk weer doen waar ik zo van houd."

Fitter

Afellay scheurde in april zijn kruisband, nadat hij in zijn periode bij FC Barcelona ook al kampte met een kruisbandblessure. Hij hoopt dat het nu gedaan is met zwaar blessureleed in zijn loopbaan.

"Hopelijk kan ik op dat vlak het verleden achter me laten. Het is nu zaak om nog fitter te worden. Ik ga vooruit en deze invalbeurt helpt weer bij dat proces. Het harde werken is even uitbetaald, maar de komende tijd zal ik door meer te spelen op mijn oude niveau moeten komen."

De volgende wedstrijd voor Stoke en Afellay is zaterdag. De 'Potters' gaan dan op bezoek bij koploper Chelsea.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League