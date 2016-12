Uitspraak kort geding tussen ADO en Wang op 5 januari

De advocaten van United Vansen, het bedrijf van Wang, kwamen woensdag niet opdagen bij het kort geding in Den Haag. De zitting duurde daardoor slechts zes minuten.

ADO heeft de beloofde 2,3 miljoen euro van Wang snel nodig om het voortbestaan van de club niet in gevaar te brengen. Dat benadrukte woensdag advocaat Paul van Olden van ADO nogmaals voor de rechtbank. Omdat ADO geen sluitende begroting kon indienen, heeft de KNVB de club teruggezet naar categorie 1. ADO staat daardoor onder verscherpt toezicht bij de bond.

De advocaat vertelde er ook alles aan gedaan te hebben om United Vansen, het bedrijf van de Chinese eigenaar, van het kort geding op de hoogte te brengen. "Het is ook heel zeldzaam dat een partij niet op komt dagen bij een kort geding", zei Van Olden voor de camera van Omroep West. "Ik heb het pas een keer eerder meegemaakt."

Door de afwezigheid van United Vansen verwacht Van Olden dat ADO in het gelijk wordt gesteld. "De rechter gaat nu kijken of United Vansen goed is opgeroepen. Als hij vindt dat dat zo is is dan zal hij op een verstekvonnis wijzen en dat betekent dat ADO gelijk zal krijgen."

Schorsen

De leiding van ADO Den Haag en de United Vansen troffen elkaar eerder deze maand al voor de Ondernemingskamer in Amsterdam. Die besloot Wang te schorsen als voorzitter van de raad van commissarissen van ADO en die functie voorlopig over te dragen aan Ben Knüppe.

De Chinees mocht wel lid blijven van de rvc, maar verloor zijn stemrecht.