Trainer Bradley na 85 dagen ontslagen bij Swansea City

Voetbal

Voetbal Liverpool-aanvaller Firmino opgepakt met drank op achter het stuur Aanvaller Roberto Firmino van Liverpool is zaterdag betrapt op het rijden onder invloed. De Braziliaan werd vroeg in de ochtend in de auto aangehouden en is korte tijd vastgezet, zo bevestigde een woordvoerder van de politie.