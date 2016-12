Herstelde Afellay start op bank bij Stoke in duel met Liverpool

Stoke-manager Mark Hughes liet vorige week al weten dat Afellay waarschijnlijk zou worden opgenomen in de wedstrijdselectie. De 53-voudig Oranje-international is hersteld van een zware kruisbandblessure in zijn knie.

De oud-speler van PSV scheurde in april tijdens een training voor de tweede keer in zijn loopbaan een kruisband. Dat was de middenvelder in zijn periode bij FC Barcelona ook al gebeurd. Hij hervatte in oktober al de training.

Afellay maakte voor zijn blessure een uitstekende indruk bij Stoke City. Hij was lang in de race voor de prijs van beste speler van het seizoen bij zijn club. Erik Pieters en Bruno Martins Indi hebben dinsdag wel een basisplaats bij Stoke.

Wijnaldum

Bij Liverpool is er een basisplaats voor Georginio Wijnaldum. Roberto Firmino stond bij de thuisclub ook aan de aftrap, hoewel hij enkele dagen eerder was betrapt op het rijden onder invloed. De Braziliaan werd aangehouden door de politie.

De wedstrijd tussen Liverpool en Stoke is dinsdag om 18.15 uur (Nederlandse tijd) begonnen op Anfield.

