Afellay bij rentree voor Stoke City onderuit tegen Liverpool

Toen Afellay een kwartier voor tijd in het veld kwam stond de eindstand al op het scorebord. De 53-voudig Oranje-international was nog dicht bij de 4-2, maar zijn fraaie schot ging net over.

Stoke-manager Mark Hughes liet vorige week al weten dat Afellay waarschijnlijk zou worden opgenomen in de wedstrijdselectie. De 30-jarige middenvelder is hersteld van de zware kruisbandblessure, die hij in april opliep tijdens een training. Dat gebeurde hem in zijn periode bij FC Barcelona ook al.

Voor zijn blessure maakte Afellay een goede indruk Stoke City. Hij was in de race voor de prijs van beste speler van het seizoen bij zijn club.

Pieters

Dinsdag op Anfield was Afellay een van de liefst vier Nederlanders op het veld. Bruno Martins Indi en Erik Pieters hadden een basisplaats bij Stoke en Georginio Wijnaldum mocht starten bij Liverpool.

Bij de 0-1 van Jonathan Walters was er een belangrijke rol weggelegd voor Pieters. De linksback van Stoke bediende de Ierse spits op maat en die wist Liverpool-doelman Simon Mignolet in de korte hoek te verschalken.

Mede door de achterstand liep het niet bij Liverpool, maar in de loop van de eerste helft kreeg de thuisploeg alsnog grip op de wedstrijd. Adam Lallana trok de stand in de 35e minuut gelijk en kort voor rust zette Roberto Firmino de thuisclub op voorsprong.

De Braziliaan bekroonde zo zijn basisplaats nadat hij enkele dagen geleden door de politie werd betrapt op het rijden onder invloed.

In de tweede helft besliste Liverpool de wedstrijd door doelpunten van Giannelli Imbula (eigen doel) en invaller Daniel Sturridge. De ploeg van trainer Jürgen is nu al zestien thuiswedstrijden ongeslagen en is gestegen naar de tweede plaats.

Koploper Chelsea, die maandag met 3-0 won van Bournemouth, heeft zes punten meer. Stoke staat dertiende.

