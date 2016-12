Brama per direct van PEC Zwolle naar FC Utrecht

FC Utrecht had dringend behoefte aan een extra middenvelder omdat Rico Strieder vanwege een zware knieblessure de rest van dit seizoen is uitgeschakeld.

De Duitser scheurde eerder deze maand in de wedstrijd tegen Heracles Almelo de voorste kruisband van zijn linkerknie. Strieder was een vaste waarde in het elftal van trainer Erik ten Hag. In de zoektocht naar een vervanger kwam Utrecht uit bij Brama, die Ten Hag nog kent uit zijn periode als assistent-trainer bij FC Twente.

"Wout is een aanwinst voor FC Utrecht'', zei Ten Hag in een eerste reactie op de transfer. "Hij is strategisch zeer sterk en kent de wetten van het topvoetbal. Hij speelde in de Champions League en voor het Nederlands elftal en won prijzen. Hij is een winnaar die bij FC Utrecht deze ervaring aan onze groep moet overbrengen.''

Debuut

De drievoudig Oranje-international was bezig aan zijn derde seizoen bij PEC Zwolle, waar zijn contract komende zomer zou aflopen. FC Utrecht wordt de derde Eredivisieclub van Brama, die in 2005 debuteerde in de hoofdmacht van Twente. Vijf jaar later werd hij met de Tukkers kampioen.

Toen zijn contract bij Twente in 2014 was afgelopen hoopte hij op een buitenlands avontuur, maar dat bleef uit. Voor PEC speelde hij vervolgens 63 Eredivisiewedstrijden waarin hij drie keer scoorde.

Zaterdag 14 januari kan Brama zijn debuut maken voor FC Utrecht. De 'Domstedelingen' spelen dan uit tegen Sparta Rotterdam.

