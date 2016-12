Frings begint bij Darmstadt aan eerste klus als hoofdtrainer

Frings is de opvolger van Norbert Meier, die vanwege de slechte resultaten begin december ontslagen werd bij de hekkensluiter. Frings moet er in de tweede seizoenshelft voor zorgen dat Darmstadt niet degradeert.

In de eerste seizoenshelft pakte Darmstadt slechts acht punten in zestien wedstrijden. De club, die bezig is met het tweede jaar ooit in de Bundesliga, won voor het laatst op 22 oktober.

Darmstadt wordt voor Frings zijn eerste klus als hoofdtrainer, nadat de 79-voudig Duits international de laatste jaren assistent-trainer was bij Werder Bremen. "Ik ben blij dat ik het vertrouwen van Darmstadt krijg", zei Frings dinsdag bij zijn presentatie. "Het is een mooie uitdaging."

WK-finale

De clubleiding van Darmstadt polste eerder Holger Stanislawski en Bruno Labbadia, maar zij zagen het niet zitten om in dienst te treden bij de degradatiekandidaat.

Fings lijkt dus niet de eerste keuze van Darmstadt, maar voorzitter Rüdiger Fritsch benadrukte dinsdag dat hij vertrouwen heeft in de vroegere middenvelder. "Torsten beschikt over enorm veel ervaring als speler. Ook al heeft hij als trainer nog niet zoveel ervaring, denken we toch dat hij met zijn expertise, ambitie en werklust ons uit de problemen kan helpen", aldus Fritsch.

Drie jaar geleden beëindigde Frings zijn spelersloopbaan, destijds was hij dienst van het Canadese Toronto FC. In de Bundesliga was hij actief voor Werder Bremen, Borussia Dortmund en Bayern München.

Namens Duitsland speelde Frings in de WK-finale van 2002 (2-0 verlies tegen Brazilië) en de EK-finale van 2008 (1-0 verlies tegen Spanje). Op het WK 2004 scoorde hij in de groepsfase tegen Oranje. Door een goal van Ruud van Nistelrooij eindigde het duel in Porto in 1-1.

