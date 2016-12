Oud-Ajacied Oliseh volgt trainer Van Dael op bij Fortuna Sittard

De 42-jarige oud-Ajacied tekent een contract tot medio 2018 met een optie voor nog een extra seizoen bij de Limburgers, meldt Fortuna dinsdag op de website van de club.

Oliseh bood in februari van dit jaar zijn ontslag aan als bondscoach van Nigeria. De 54-voudig international was nog geen jaar in dienst bij de nationale bond. Eerder was hij al enige tijd werkzaam als technisch directeur van het Belgische Eupen en hoofdcoach bij RCS Vervietois.

Op 2 januari leidt Oliseh zijn eerste training bij Fortuna. "Met Sunday kiest Fortuna voor een trainer die jong en ambitieus is, visie heeft en waar spelers tegenop kijken", prijst de Turkse eigenaar Isitan Gün van Fortuna zich gelukkig met de komst van de Nigeriaan.

"We zochten iemand die aantrekkelijk voetbal combineert met de pure wil om te winnen. In Sunday denken we deze trainer gevonden te hebben. De afgelopen dagen heeft hij alle wedstrijden van Fortuna alvast bekeken, zodat Sunday op 2 januari goed voorbereid aan zijn werk begint."

Ajax

Als speler is Oliseh in Nederland vooral bekend door zijn tijd bij Ajax. Hij pakte in het seizoen 1997/1998 de dubbel en veroverde een jaar later nogmaals de KNVB-beker. De rechtspoot was goed voor acht competitiegoals in zijn twee seizoenen bij de Amsterdammers.

In 1999 verhuisde de verdedigende middenvelder naar Juventus, om vervolgens ook nog uit te komen voor Borussia Dortmund en VfL Bochum. Voor zijn tijd bij Ajax speelde hij bij 1. FC Köln, Reggiana en RFC Luik.

Oliseh was met Nigeria actief op de WK's van 1994 en 1998, won de Afrika Cup in 1994 en pakte olympisch voetbalgoud bij de Spelen van 1996.

