'KRC Genk stelt Nederlander Stuivenberg aan als trainer'

Dat melden diverse media dinsdag. Genk wil de komst van Stuivenberg nog niet bevestigen, maar houdt dinsdag om 11.30 uur wel een persconferentie.

Voor Stuivenberg is het zijn eerste klus als hoofdtrainer van een profclub. De geboren Rotterdammer was twee jaar assistent van Louis van Gaal bij Manchester United.

Stuivenberg was eerder jarenlang actief als jeugdtrainer bij de KNVB. De oud-speler van HFC Haarlem en Telstar was coach van Oranje onder 17 jaar. Hij had daarnaast één jaar Jong Oranje onder zijn hoede.

De laatste Nederlandse hoofdtrainer bij Genk was Mario Been. De huidige assistent-coach van Fenerbahçe stond van 2009 tot 2011 onder contract bij de Belgen, met wie hij in zijn eerste jaar de beker won.

Maes

Genk besloot Maes maandag te ontslaan wegens de tegenvallende resultaten. De landskampioen van 2011 staat na negentien wedstrijden op de negende plaats in de competitie.

Genk is nog wel actief in de Europa League. In de zestiende finales neemt de ploeg van Stuivenberg het op tegen het Roemeense Astra Giurgiu.

