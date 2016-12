Trotse Conte vindt dat Chelsea-spelers clubrecord verdienen

"Daar zijn we heel blij mee, want het is echt niet makkelijk om zo'n record neer te zetten. De spelers gedragen zich fantastisch en zijn gefocust. Ze verdienen dit", aldus Conte op de clubsite van Chelsea.

De landskampioen van 2015 zegevierde op 'Boxing Day' door doelpunten van Pedro (twee) en Eden Hazard.

Door de twaalfde zege op rij verbeterde Chelsea niet alleen het clubrecord uit 2009, maar blijft het ook stevig aan kop staan in de Premier League. Naaste belager Manchester City heeft zeven punten minder. Liverpool staat op negen punten, maar speelt dinsdag nog tegen Stoke City.

"We zitten nu in een fantastische positie", beseft Conte. "Maar dit clubrecord is natuurlijk niks waard als we aan het einde van het seizoen met lege handen staan."

Signaal

Conte moest het op Stamford Bridge voor de eerste keer dit seizoen stellen zonder spits Diego Costa en middenvelder N'Golo Kanté. De coach is zeer tevreden over de manier waarop zijn ploeg daarmee is omgegaan.

"Andere clubs dachten dat we zonder die twee belangrijke spelers punten zouden verliezen, maar de ploeg heeft het geweldig ingevuld. Door te winnen hebben mijn spelers een signaal afgegeven. Namelijk dat ik ze allemaal kan vertrouwen."

Chelsea vervolgt de Premier League op 31 december met een thuiswedstrijd tegen Stoke City. Het duel begint om 16.00 uur.

