Guardiola vindt dat Chelsea profiteert van druk programma concurrentie

De nummer twee van de ranglijst won maandag op 'Boxing Day' met 0-3 bij Hull City, maar heeft na achttien competitiewedstrijden al een achterstand van zeven punten op koploper Chelsea.

Volgens Guardiola profiteren de Londenaren van het drukke programma van de concurrentie. Chelsea en nummer drie Liverpool slaagden er vorig seizoen niet in om zich te kwalificeren voor Europees voetbal, in tegenstelling tot concurrenten City en Arsenal.

"Wij hebben nu al zeven wedstrijden meer gespeeld dan Chelsea", rekende de Spaanse oefenmeester van de 'Citizens' uit. "Daarom wordt het heel moeilijk voor ons."

"Liverpool kwam eens heel dicht bij het kampioenschap omdat ze maar één wedstrijd per week speelden en vorig seizoen was dat ook het geval bij Leicester City. Dit keer zijn het Chelsea en Liverpool", stelde Guardiola vast.

Finale

Chelsea vestigde maandag een clubrecord door voor de twaalfde keer op rij te winnen (3-0 tegen Bournemouth) en er lijkt geen maat te staan op de 'Blues' van de Italiaanse manager Antonio Conte, constateerde Guardiola.

"Elke wedstrijd is een finale voor ons, als we tot het einde van het seizoen mee willen doen om de titel. Soms speel je vroeger dan Chelsea en soms later. Maar dat doet er allemaal niet toe als de ander twaalf keer op rij wint."

Toch weigert de Spaanse succescoach zich al gewonnen te geven met zijn City. "Voetbal is onvoorspelbaar. Wij moeten er alles aan doen, soms is het nog niet gedaan terwijl je dat misschien wel denkt. Wij moeten nu elke wedstrijd winnen en dan zien we wel of het genoeg is."

Liverpool

Guardiola streek afgelopen zomer na drie seizoenen bij Bayern München neer in Manchester. City is nog op drie fronten actief en werd alleen in de League Cup uitgeschakeld door de stadgenoot United, die wordt gecoacht door zijn 'rivaal' José Mourinho.

Later op maandag kan City de tweede plek op de ranglijst kwijtraken aan Liverpool, dat bezoek krijgt van Stoke City. Zaterdag sluit Guardiola het kalenderjaar 2016 af met de Premier League-topper op Anfield.

