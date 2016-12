Fenerbahçe wint mede dankzij Lens, Van Rhijn scoort voor Brugge

Door de overwinning blijft Fenerbahçe op de vierde plaats in de Turkse Süper Lig. De achterstand op koploper Medipol Basaksehir bedraagt na zestien duels vijf punten.

Besiktas heeft vier punten meer dan Fenerbahçe, het Galatasaray van Jan Olde Riekerink, Wesley Sneijder en Nigel de Jong gaat met een voorsprong van twee punten 2017 in.

Cruciaal was maandag een moment in de 28e minuut. Yusuf Erdogan van Trabzonspor beging een overtreding en kreeg daarvoor een rode kaart. Bovendien mocht Fenerbahçe een penalty nemen, die door Fernandao werd benut.

Lens

Nog voor rust tekende Moussa Sow voor de tweede treffer, op aangeven van Lens. De Nederlander bracht zelf de marge halverwege de tweede helft op drie. De aanvaller kwam op snelheid het strafschopgebied in, kapte een tegenstander uit en schoot via de vingertoppen van de doelman raak.

Het was de tweede competitietreffer voor de 29-jarige Lens, die dit seizoen door Fenerbahçe wordt gehuurd van Sunderland.

Vijf minuten voor tijd werd Lens gewisseld. Bij Fenerbahçe ontbrak Robin van Persie door een bovenbeenblessure. Gregory van der Wiel werd eerder deze maand door Advocaat uit de selectie gezet.

Op 15 januari hervat Fenerbahçe de Süper Lig met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Adanaspor.

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in de Süper Lig

Van Rhijn

Club Brugge boekte een benauwde 2-1 zege op Moeskroen en sluit daarmee het kerstweekend af als koploper in de Belgische Jupiler Pro League. Van Rhijn maakte de 1-1, nadat Moeskroen al in de achtste minuut via Aristote Nkaka brutaal een 0-1 voorsprong had genomen.

Het doelpunt van de oud-Ajacied viel na een uur spelen. Net als zijn eerdere twee goals dit seizoen scoorde hij uit een vrije trap. Daarbij ging doelman Matej Delac van de bezoekers lelijk in de fout.

Snel na de gelijkmaker was Van Rhijn opnieuw belangrijk. Hij gaf een puntgave assist op Jelle Vossen, die in de 68e minuut voor de 2-1 zorgde. Die voorsprong trok Club Brugge over de streep.

De ploeg van trainer Michel Preud'homme heeft na 21 speelronden 43 punten. Dat zijn er twee meer dan Anderlecht, dat eerder op maandagavond met 0-2 won bij Charleroi.

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in de Jupiler Pro League