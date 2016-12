Blind en Mourinho bewonderen treffer met hak van Mkhitaryan

Mkhitaryan maakte met een fraaie hakbal terwijl hij voorover dook het derde doelpunt van Manchester United.

"'Micki' is een geweldige speler", roemde Blind op de website van Manchester United zijn Armeense ploeggenoot. "Ik ben blij dat ik met hem samen kan spelen."

Ook manager José Mourinho had mooie woorden voor de van Borussia Dortmund overgekomen middenvelder, die dit seizoen lange tijd op speeltijd moest wachten.

"Hij maakt al zijn hele leven prachtige goals. Ik ben erg blij dat hij goed teruggekomen is van zijn blessure", zei Mourinho.

"Niet alleen vanwege zijn goals, maar ook vanwege zijn verdedigende werk en zijn creativiteit. Hij weet dat de supporters op Old Trafford van hem houden, dat is erg belangrijk voor hem."

Openingstreffer

Lange tijd leek de treffer van Blind de enige van de wedstrijd te blijven. In de laatste acht minuten scoorden echter ook Zlatan Ibrahimovic en Mkhitaryan, waarna Fabio Borini de eer redde voor Sunderland.

Met zijn goal bewees Blind zichzelf een goede dienst. In de laatste drie wedstrijden zat de 26-jarige international tweemaal op de bank. Maandag kreeg hij van manager José Mourinho de voorkeur boven Matteo Darmian.

"Ik zag de ruimte en sprintte erin. Zlatan gaf me de bal, ik raakte hem in één keer en het was raak", omschreef Blind zijn treffer.

"Het was belangrijk om vlak voor rust op voorsprong te komen. Daardoor konden we met een beter gevoel aan de tweede helft beginnen", aldus Blind. "We hebben nu vijf duels op rij gewonnen, een mooie reeks."

Rooney

United miste maandag Wayne Rooney, die wegens een lichte bovenbeenblessure verstek moest laten gaan. Mourinho verwacht de Engelse aanvaller ook op nieuwjaarsdag tegen Middlesbrough niet in te kunnen zetten.

