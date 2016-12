Blind trefzeker voor winnend United, eenvoudige zege Chelsea

Blind schoot kort voor rust op aangeven van Zlatan Ibrahimovic raak in de verre hoek. De Zweedse spits besliste het duel in de 82e minuut door de tweede treffer aan te tekenen.

Kort daarna was ook Henrikh Mkhitaryan trefzeker met een fraaie hakbal. In blessuretijd deed Fabio Borini iets terug voor Sunderland.

Memphis Depay en Timothy Fosu-Mensah zaten niet bij de selectie van manager José Mourinho. Patrick van Aanholt maakte de negentig minuten vol bij Sunderland.

Manchester United handhaaft zich door de overwinning op de zesde plek in de Premier League, Sunderland staat na achttien duels achttiende.

Chelsea-Bournemouth

Koploper Chelsea boekte een 3-0 thuiszege op Bournemouth. Nathan Aké kwam niet in actie, omdat hij als verhuurde speler niet tegen zijn werkgever Chelsea mag spelen.

Pedro schoot de Londense ploeg halverwege de eerste helft fraai op voorsprong. Van zo'n twintig meter schoot de Spanjaard de bal in de bovenhoek.

Kort na rust verdubbelde Eden Hazard de marge door een strafschop te benutten. In blessuretijd was Pedro opnieuw trefzeker.

Met de twaalfde zege op rij verbeterde Chelsea het oude clubrecord uit 2009. De laatste keer dat door de ploeg van Antonio Conte punten werden verspeeld, was op 24 september. Arsenal was toen met 3-0 te sterk.

Hull City-Manchester City

Ondanks een groot overwicht in balbezit duurde het lang voordat Manchester City een gat in de defensie van hekkensluiter Hull City vond. Dankzij goals in de laatste twintig minuten won de ploeg van manager Josep Guardiola uiteindelijk wel: 0-3.

Vroeg in de tweede helft redde Bacary Sagna zijn ploeg nog door een inzet van Hull-speler Michael Dawson van de lijn te halen.

In de 72e minuut kreeg Manchester City een terechte strafschop, nadat Raheem Sterling werd gevloerd door Andy Robertson. Yaya Touré schoot vanaf elf meter feilloos raak.

Kort daarna counterde de ploeg uit Manchester naar 0-2. Via Kevin De Bruyne en David Silva kwam de bal bij Kelechi Iheanacho die van dichtbij in het lege doel schoof. Met een eigen doelpunt tekende Curtis Davies in blessuretijd voor het slotakkoord: 0-3.

Manchester City klimt naar de tweede plek met zeven punten achterstand op Chelsea. Liverpool kan dinsdag die tweede plaats weer overnemen, als de ploeg van Jürgen Klopp thuis van Stoke City weet te winnen.

Arsenal-West Browmich Albion

In het eigen Emirates Stadion beleefde Arsenal een uiterst moeizame middag. Alexis Sanchez was met een schot op de paal lange tijd het dichtst bij een treffer. Pas in de laatste vijf minuten kon Olivier Giroud met een rake kopbal, na een fraaie assist van Mesut Özil, puntenverlies voorkomen: 1-0.

Arsenal staat derde op de ranglijst, met negen punten achterstand op stadgenoot Chelsea.

Leicester City-Everton

Dankzij treffers van de Belgen Kevin Mirallas en Romelu Lukaku boekte Ronald Koeman met Everton een uitzege op Leicester City (0-2).

De Engelse kampioen had zo'n 30.000 maskers met het hoofd van Jamie Vardy uitgedeeld. Daarmee protesteerde Leicester tegen de schorsing van drie wedstrijden die de spits kreeg na een rode kaart.

Everton klimt dankzij de zege naar de zevende plek in de Premier League. Leicester is slechts zestiende.

Swansea City-West Ham United

Met Mike van der Hoorn in de basis ging de ploeg uit Wales thuis onderuit tegen West Ham: 1-4. Voormalig Swansea-speler Andre Ayew, Winston Reid, Michail Antonio en Andy Carroll waren trefzeker voor de club uit Londen.

Fernando Llorente maakte kort voor tijd de treffer van Swansea, dat door de nederlaag voorlaatste blijft. Leroy Fer zat negentig minuten lang op de bank.

Burnley-Middlesbrough

Middenvelder Marten de Roon ging onderuit met Middlesbrough. Tegen het eveneens gepromoveerde Burnley ging de ploeg met 1-0 ten onder.

Andre Gray maakte tien minuten voor tijd het enige doelpunt. Burnley en Middlesbrough staan biede onderin de middenmoot.

Watford-Crystal Palace

​Crystal Palace speelde eerder op maandag met 1-1 gelijk tegen Watford. Dat betekende een kleine opsteker voor Sam Allardyce, die voor het eerst op de bank zat bij Crystal Palace.

Yohan Cabaye maakte halverwege de eerste helft de 0-1 voor Crystal Palace. Kort daarna stopte Watford-doelman Gomes een penalty van Christian Benteke. Troy Deeney schoot na rust wel raak van elf meter. Het was zijn honderdste treffer voor Watford.

Daryl Janmaat maakte het al niet meer mee. De rechtsback was al na achttien seconden geblesseerd geraakt aan zijn lies, toen hij zelf een tackle inzette. Per brancard moest Janmaat van het veld.

