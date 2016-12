City-trainer Guardiola ontkent interesse in Virgil van Dijk

De 25-jarige Van Dijk maakt momenteel indruk bij Southampton. De centrale verdediger wordt door buitenlandse media nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang van zo'n 60 miljoen euro naar City.

"Hij speelt vanaf komende maand niet voor ons. Dat is onmogelijk. Hij is speler van Southampton en we hebben op dit moment geen belangstelling voor hem", zegt Guardiola in Engelse media.

Vrijdag liet Southampton-trainer Claude Puel al weten dat hij Van Dijk, die nog een contract heeft tot medio 2022 in het St. Mary's Stadium, absoluut niet wil laten vertrekken.

Van Dijk, twaalfvoudig Oranje-international, begon zijn loopbaan in 2010 bij FC Groningen en vertrok drie jaar later naar Celtic. In de zomer van 2015 maakte hij de overstap naar Southampton, waar Ronald Koeman destijds trainer was.

Stones

Guardiola zegt bij City tevreden te zijn over John Stones, die afgelopen zomer voor 55 miljoen euro werd overgenomen van Everton. De 22-jarige Engelsman krijgt kritiek en werd onlangs gepasseerd, maar dat zegt volgens de trainer niets.

"Het is de eerste keer in zijn loopbaan dat hij iedere drie dagen speelt. Soms heb je daar iets meer ervaring voor nodig. Als ik geen vertrouwen in hem zou hebben, had ik hem niet zo vaak opgesteld", aldus Guardiola.

Van Dijk staat zevende met Southampton en speelt woensdag met zijn club tegen Tottenham Hotspur, de huidige nummer vijf van de Premier League. City, dat derde staat, gaat maandag op bezoek bij hekkensluiter Hull City.

