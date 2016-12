Mourinho vindt evenaring van succes Ferguson bij United onmogelijk

Mourinho, die afgelopen zomer Louis van Gaal opvolgde, zegt de prestaties van Ferguson te bewonderen en plaatst een kanttekening bij zijn eigen situatie op Old Trafford.

"Ik voel het niet als druk. Ik ervaar de geweldige historie van de club juist als positief. Als de omstandigheden ernaar zijn om het succes uit het verleden te evenaren, dan is het een ander verhaal", aldus de 53-jarige Portugees.

Ferguson won in zijn periode van 27 jaar bij United onder meer twee keer de Champions League en dertien keer de landstitel. Ook de Europa Cup II, het WK voor clubs en de FA Cup (vijf keer) prijken op de erelijst van de inmiddels 74-jarige Schot.

Volgens Mourinho, die tot dusver ietwat teleurstelt bij United met een zesde plaats in de Premier League, had Ferguson in zijn succesjaren de beschikking over een betere lichting.

"Hij had spelers als Gary Neville, Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs en Nicky Butt die rond de leeftijd van 25, 26 of 27 jaar waren. Het was al anders geweest als ze dertigers waren."

Moyes

United neemt het maandagmiddag op tegen Sunderland, de ploeg van trainer David Moyes. De Schot gold in 2013 als opvolger van Ferguson, maar werd na een reeks teleurstellende resultaten al snel aan de kant gezet.

"Het speelt gewoon een rol dat je te maken hebt met generaties. Toen Moyes hier kwam was de situatie niet makkelijk en viel het niet mee om dat succes voort te zetten", verdedigt Mourinho zijn collega Moyes.

"Tegelijkertijd, en dat is in mijn ogen misschien nog wel de belangrijkste reden, is de Premier League veranderd."

De wedstrijd tussen United en Sunderland begint maandagmiddag om 16.00 uur op Old Trafford. Ook onder meer koploper Chelsea, Manchester City en Arsenal komen in actie.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League