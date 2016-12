Luis Enrique twijfelt over toekomst bij FC Barcelona

"Ik twijfel er niet aan dat ik bij de beste club ter wereld werk", begint Luis Enrique zondag zijn verhaal tegenover FC Barcelona TV.

"Hier is mijn thuis en hier wil ik prijzen pakken, maar er zit ook een moeilijke kant aan dit beroep. Dus ik moet zien wat ik ga doen in de komende jaren, maar ik heb de tijd om een beslissing te nemen en de club steunt me."

"Ik richt me dus op het heden en als mijn toekomst niet hier ligt, dan ligt deze ook niet elders. Dus we zullen wel zien wat er gaat gebeuren."

Luis Enrique is bezig aan zijn derde seizoen als coach van FC Barcelona en won tot dusver acht hoofdprijzen, waaronder twee landstitels, één keer de Champions League en eenmaal het WK voor clubs.

Achtervolging

Barça moet na de winterstop alle zeilen bijzetten om de titel in de Primera Division te prolongeren. De Catalanen hebben zes verliespunten meer dan koploper Real Madrid. Luis Enrique verwacht desondanks veel van de tweede seizoenshelft.

"Men moet weten dat het niet gemakkelijk is, maar ons wacht een mooie uitdaging in de competitie. In verliespunten staan we zes punten achter. We moeten zien hoe we dat gaan oplossen en omdraaien."

"Dat is een attractieve opdracht, want dit is een speciale ploeg, één die is gemaakt voor uitdagingen. Ook al hebben we het in het verleden al gedaan, prijzen pakken is altijd moeilijk."

