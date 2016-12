Allardyce aast op eerherstel als manager van Crystal Palace

"Ja, natuurlijk heeft dat littekens achtergelaten. Het was een zwart, donker moment, waarvan ik wens dat het nooit gebeurd was. Maar ik kan niet er niet te veel in blijven hangen, ik ben niet iemand van het verleden. Ik ben 'wat kan ik in de toekomst doen?'", zegt Allardyce zondag tegenover Sky Sports.

"Ik heb het doel wel bereikt, het ultieme doel, de ultieme droom, ondanks dat het niet lang geduurd heeft. Ik heb het wel gehaald, dat kan niemand me meer afpakken. Andere redenen zorgden ervoor dat de FA me liet gaan, niet de voetballende kant."

Eind september stapte Allardyce na slechts 67 dagen en één interland op als keuzeheer van de 'Three Lions'. De ervaren trainer raakte in opspraak door een onthullende reportage van The Daily Telegraph over corruptie en fraude in het Engelse topvoetbal.

De bondscoach vertelde aan undercoverjournalisten hoe de internationale transferregels makkelijk omzeild konden worden. Verslaggevers van de krant legden met verborgen camera's vast hoe Allardyce, goed voor een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro bij de FA, zei een bedrag van zo'n 462.000 euro te willen ontvangen voor zijn adviezen.

Verrassing

Vrijdag werd 'Big Sam' door Crystal Palace aangesteld als opvolger van de ontslagen Alan Pardew. Dat kwam ook voor Allardyce zelf als een verrassing. "Ik dacht niet dat er voor het nieuwe jaar iets zou gebeuren. Maar dat is wel gebeurd en ik ben er klaar voor, ik kijk ernaar uit."

"Iedereen ziet dit, gezien mijn verleden, als iets waar ik goed in ben en hopelijk kan ik het weer voor elkaar krijgen. Ik ga proberen met Palace zo snel mogelijk de weg naar boven in te slaan."

Allardyce zit maandag al op de bank als Crystal Palace op bezoek gaat bij Watford. De 'Eagles' bezetten na zeventien speelrondes slechts de zeventiende positie in de Premier League.