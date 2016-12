Lampard (38) zou terugkeer als speler bij Chelsea geweldig vinden

In de zomer van 2014 vertrok Lampard na dertien seizoenen bij Chelsea, om vervolgens één seizoen bij Manchester City te spelen en daarna een Amerikaans avontuur aan te gaan in New York.

Vorige maand kondigde de 106-voudig international van Engeland aan dat hij zijn aflopende verbintenis bij de MLS-club niet zou verlengen. De geboren Londenaar buigt zich zich momenteel over zijn toekomst en ziet een rentree op Stamford Bridge wel zitten.

"Ik ben er heel rustig onder", zegt Lampard in het televisieprogramma Soccer AM over zijn situatie. "Als er iets moois op mijn pad komt, grijp ik dat aan. Chelsea zou natuurlijk geweldig zijn, maar zo eenvoudig werkt het niet altijd. Het is niet aan mij, dus ik kan er verder weinig over zeggen."

Ook als de 'Blues' niet met hem in zee gaan, zal Lampard bij Chelsea langs blijven komen, in welke hoedanigheid dan ook. "Of ik nou een wedstrijd bezoek met mijn seizoenskaart of op een andere manier, ik blijf sowieso nauw verbonden met de club."

Biertjes en kalkoen

Lampard is er zelf echter nog niet over uit of hij nog wel door wil als voetballer of zich gaat richten op een andere carrière. "Ik ga deze kerst eerst genieten van mijn familie, een paar biertjes en een extra kalkoen. Daarna neem ik pas een beslissing of blijf spelen."

De makkelijk scorende middenvelder doorliep de jeugdopleiding van West Ham United en streek na zes seizoenen in het eerste elftal in 2001 neer bij stadgenoot Chelsea. Hij was 211 keer trefzeker in 648 officiële wedstrijden voor de 'Blues'.

Het Chelsea van manager Antonio Conte is momenteel koploper in de Premier League en ontvangt maandag Bournemouth op 'Boxing Day'.

