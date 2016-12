Managers zien China nog niet als bedreiging voor Premier League

Chelsea zag vrijdag middenvelder Oscar naar Shanghai SIPG vertrekken. De Braziliaanse middenvelder gaat daar een jaarsalaris van bijna 24,5 miljoen euro opstrijken en wordt daarmee de bestbetaalde speler ter wereld.

Afgelopen zomer verruilde ook Graziano Pellè van Southampton de Engelse competitie al voor een lucratief avontuur in China, net als in een eerder stadium Didier Drogba, Nicolas Anelka, Ramires en Papiss Cissé.

Volgens Arsenal-manager Wenger is het geen toeval dat steeds meer spelers naar het verre oosten trekken. "Het zou in de toekomst weleens een probleem kunnen worden voor de Premier League", zei de Fransman nadat hij geconfronteerd werd met de megatransfer van Oscar.

Niveau

Hoewel Wenger merkt dat er een lichte machtsverschuiving plaatsvindt binnen de voetbalwereld, verwacht hij niet dat op korte termijn veel meer grote namen naar China zullen vertrekken. "Je wilt uiteindelijk toch dat het niveau van de competitie overeenkomt met de financiële vergoeding."

Ook zijn vakgenoot Pochettino van aartsrivaal Tottenham Hotspur denkt dat het sportieve aspect altijd de doorslag zal blijven geven. "Voetbal draait niet alleen om geld. Je wilt je kunnen meten met de top en de Premier League is in mijn ogen de belangrijkste competitie die er is."

De Argentijn zelf zou een overstap naar China dan ook nooit overwegen. "Bij mij gaat het om passie, ik moet me uitgedaagd voelen. In Engeland strijd je tegen de allerbesten en dat betekent veel meer dan geld. Dat geldt ook voor mijn spelers, dus ik zou het vreemd vinden als één van hen besluit om die kant op te gaan."

Mogelijkheid

Liverpool-coach Klopp kan zich eveneens nauwelijks voorstellen dat Chinese clubs in staat blijken topspelers te verleiden. "Dat doe je vooral op een bepaald moment in je carrière, want het lijkt mij geen competitie waar je wilt spelen."

"Geld is de enige manier waarmee je spelers daarnaartoe kunt lokken, maar in alle grote Europese competities kun je ook veel geld verdienen. Ik vind niet dat we moeten doen alsof China een bedreiging is, het is gewoon een andere mogelijkheid."

Momenteel verdienen ook Gervinho, Hulk, Ezequiel Lavezzi, Jackson Martinez, Burak Yilmaz, Fredy Guarin, Demba Ba en Obafemi Martins hun geld in China.