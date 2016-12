Transfervrije Assaidi tekent tot medio 2019 bij FC Twente

Donderdag bevestigde Assaidi zelf al dat hij een akkoord had met FC Twente. De Eredivisionist heeft zijn komst nu wereldkundig gemaakt.

Zijn transfer betekent voor Assaidi en terugkeer in de Eredivisie. Tussen 2009 en 2012 kwam hij tot 93 officiële duels en 22 treffers namens sc Heerenveen.

"Ik kijk ernaar uit om weer in de Eredivisie te spelen. Voor mij waren er verschillende opties in binnen- en buitenland, maar ik heb heel bewust voor FC Twente gekozen", zegt Assaidi op de site van FC Twente.

"Met mijn overstap naar FC Twente voeg ik de daad bij het woord, want het sportieve deel staat bij mij voorop en iedereen kent natuurlijk de financiële situatie van de club. Mijn goede gevoel werd voor mij in de gesprekken met René Hake en Jan van Halst nog eens bevestigd."

Liverpool

Na zijn periode bij Heerenveen vertrok Assaidi naar Liverpool, dat zo'n zeven miljoen euro voor hem betaalde. Op Anfield Road wist hij echter niet te overtuigen. De club verhuurde hem na een seizoen voor anderhalf jaar aan Stoke City.

Begin vorig jaar verruilde de zeventienvoudig Marokkaans international Liverpool voor Al-Ahli uit de Verenigde Arabische Emiraten. Daar liet hij zijn contract vorige maand ontbinden. Bij FC Twente hoopt Assaidi zijn carrière een nieuwe impuls te geven.

"FC Twente speelt het voetbal dat bij mij past en ik heb goede herinneringen aan de sfeer hier in het stadion", zegt hij. "Ik heb een periode niet gespeeld en zal even tijd nodig hebben om weer op niveau te komen. Uiteindelijk zal ik het geduld terugbetalen. Ik ben een publiekspeler en ik wil bij FC Twente weer laten zien wat ik kan."

Categorie 2

Assaidi is de eerste winterse versterking voor FC Twente, dat woensdag door de licentiecommissie van de KNVB wegens financiële verbetering promoveerde van categorie 1 naar de 'veilige' categorie 2. Daardoor behoudt de Eredivisionist zijn proflicentie.

Technisch en commercieel directeur Van Halst is in zijn nopjes met de komst van Assaidi. "Het vastleggen van Oussama is een buitenkansje. Hij mag dan enigszins uit beeld zijn geraakt, we hebben onder andere bij Heerenveen kunnen zien waartoe hij in staat is."

"Bij FC Twente krijgt hij nu de kans om op dat niveau terug te keren. Naast zijn transfervrije status past zijn contract binnen de nieuwe financiële huishouding van de club."

FC Twente kende een goede eerste seizoenshelft. De ploeg van trainer Hake staat na zeventien wedstrijden op de zevende plaats met 24 punten.

