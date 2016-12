Eredivisietrainers zorgen voor primeur door allemaal kerst te halen

Het record sinds de eeuwwisseling was zeventien trainers die de kerst haalden. Dat was in de seizoenen 2002/2003, 2004/2005 en 2012/2013.

In de eerste seizoenshelft in 2002 moest alleen Henk van Stee vertrekken bij AZ. Twee jaar later was het Johan Neeskens die het veld ruimde bij NEC en in het najaar van 2012 ging John Karelse weg bij NAC Breda.

Vorig seizoen waren twee trainers met de kerst niet meer in functie. Alfred Schreuder kreeg al in augustus 2015 zijn ontslag bij FC Twente en twee maanden later legde Dwight Lodeweges zijn functie neer bij sc Heerenveen.

Dieptepunt deze eeuw voor de Eredivisietrainers was de eerste helft van het seizoen 2007/2008. Destijds vertrokken liefst vijf trainers, al stapte Henk ten Cate vrijwillig over van Ajax naar Chelsea en verruilde Ronald Koeman PSV voor Valencia.

Gert Aandewiel (Sparta) werd wel ontslagen, net als Dennis van Wijk bij Willem II. Ruud Brood werd in 2007 zelfs een dag voor kerst nog de laan uit gestuurd bij Heracles Almelo.

1983

In de gehele historie van de Eredivisie (sinds 1956) is het geen primeur dat alle trainers de kerst halen. De vorige keer dat het gebeurde was in het seizoen 1983/1984. Cor van der Hart van Fortuna Sittard was toen op 6 januari de eerste trainer die moest vertrekken.

Ook in het seizoen 1985/1986 zaten alle trainers op de bank tijdens de laatste speelronde voor de winterstop, maar nog voor kerst vertrok Han Berger bij AZ en Bert Jacobs vanwege gezondheidsproblemen bij Fortuna Sittard.