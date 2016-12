Doelman Donnarumma draagt Super Cup-winst Milan op aan Berlusconi

De pas 17-jarige Donnarumma speelde in de finale van de Super Cup tegen Juventus een hoofdrol door in de strafschoppenserie de inzet van Paulo Dybala te stoppen. Milan pakte de eerste prijs in vijf jaar.

"We hebben gewonnen door hard te werken en dragen deze zege op aan de president. We weten niet of dit zijn laatste prijs als eigenaar van Milan is, maar deze is voor hem."

Milan pakte de 29e prijs in de periode dat Berlusconi eigenaar is van de Italiaanse grootmacht. De 80-jarige oud-premier van Italië verkoopt de club waarschijnlijk aan Chinese investeerders.

Milan evenaarde door de zege tegenstander Juventus. De 'Oude Dame' was tot vrijdag alleen recordhouder met zeven Italiaanse Super Cups op de erelijst.

Montella

Volgens doelman Donnarumma speelde ook Milan-trainer Vincenzo Montella een belangrijke rol in de zege op Juventus.

"We wisten dat we alles moesten geven en waren gelijkwaardig aan Juventus. De trainer gaf ons iets extra's. We willen allemaal graag naar hem luisteren."

Milan trad tegen Juventus aan met zeven Italianen in de basis. "Het is geweldig om te winnen met zoveel Italianen in het veld, al tellen de buitenlandse spelers natuurlijk net zo goed mee. Ik heb een onbeschrijflijk gevoel."

AC Milan werd in het verleden achttien keer kampioen van Italië, waarvan de laatste keer in 2011. Daarnaast werd de Europa Cup I/Champions League zeven keer gewonnen. Dat gebeurde negen jaar geleden voor het laatst.