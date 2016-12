Wolfsburg en PSG bevestigen miljoenentransfer Draxler

Draxler tekent voor vierenhalf jaar voor de Franse topclub, waar Patrick Kluivert directeur voetbalzaken is. Hij moet nog wel de medische keuring doorstaan.

Zowel Wolfsburg als PSG doet geen mededelingen over de hoogte van het transferbedrag. Volgens diverse buitenlandse media betaalt de Parijse club rond de 40 miljoen euro voor de 27-voudig Duits international.

Draxler speelde pas sinds de zomer van 2015 voor Wolfsburg, dat hem voor zo'n 35 miljoen euro overnam van Schalke 04. De spelmaker tekende destijds een vijfjarig contract in de Volkswagen Arena.

In zijn anderhalf jaar in dienst van Wolfsburg kwam Draxler tot 45 officiële wedstrijden. Daarin scoorde hij vijf keer en gaf hij acht assists. Met Duitsland werd hij in 2014 wereldkampioen.

Cavani

In de laatste jaren gaf het kapitaalkrachtige PSG vaak grote bedragen uit aan spelers. In 2013 werd Edinson Cavani met 64,5 miljoen euro de duurste speler die de club ooit aantrok.

Ook werd er in het recente verleden minimaal 40 miljoen euro neergelegd voor Angel Di Maria, David Luiz, Javier Pastore, Thiago Silva en Lucas Moura.

PSG werd de afgelopen vier jaar kampioen van Frankrijk, maar is dit seizoen niet superieur in de Ligue 1. De ploeg van trainer Unai Emery is de huidige nummer drie met een achterstand van vijf punten op koploper Nice.

Tegenover het vertrek van Draxler staat bij Wolfsburg de komst van Riechedly Bazoer. De huidige nummer dertien van de Bundesliga, waar ook Jeffrey Bruma onder contract staat, nam de middenvelder onlangs over van Ajax.

