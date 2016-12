Ranieri noemt drie duels schorsing spits Vardy 'treurig' voor voetbal

De Engelse voetbalbond FA legde Vardy (29) de schorsing op vanwege een tackle met twee benen op Stoke City-aanvaller Mame Diouf. Hij kreeg daarvoor een directe rode kaart.

"De hele wereld heeft het incident gezien en niemand vond het een overtreding. We zijn in beroep gegaan omdat we in rechtvaardigheid geloven. We zijn zeer teleurgesteld in het resultaat", aldus de 65-jarige Ranieri.

"Als mijn spelers in de fout gaan, verzetten we ons daar niet tegen. Maar in dit geval was er geen sprake van een overtreding. De club en ik zijn zeer verbaasd. Ik ben niet boos, maar vind het treurig voor het voetbal."

Ranieri, die vorig seizoen met Leicester zeer verrassend beslag legde op de titel in de Premier League, legt nog maar eens uit wat er gebeurde tijdens het incident waarbij Vardy de rode kaart kreeg.

"Er was een fel duel tussen Glen Johnson en Vardy. Johnson gaf een duwtje en Vardy raakte uit balans, maar uiteindelijk speelde hij gewoon de bal."

7 januari

De FA kon zich niet vinden in die lezing en besloot de clubtopscorer van Leicester 'gewoon' een schorsing van drie wedstrijden op te leggen.

Vardy ontbreekt daardoor in de thuiswedstrijd tegen Everton op 'Boxing Day'. Op oudejaarsdag is hij er ook niet bij in het thuisduel met West Ham United, net als twee dagen later in en tegen Middlesbrough.

Ranieri kan op 7 januari weer een beroep doen op de Engelse international, die vorig seizoen liefst 24 keer scoorde voor Leicester. Deze jaargang kwam hij pas tot vijf goals in de Premier League.

