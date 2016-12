Van Basten en FIFA willen geklaag van spelers terugdringen

Van Basten, die eerder dit jaar zijn rol als assistent-bondscoach bij het Nederlands elftal inruilde voor een functie binnen de FIFA waarbij hij zich bezighoudt met technologische ontwikkelingen, vindt dat er teveel gepraat wordt op het veld.

"Er zijn enorm veel spelers die klagen tijdens een wedstrijd. Ik ben ervan overtuigd dat we ervoor kunnen zorgen dat dit gedrag verbetert", zegt de 52-jarige Van Basten zaterdag tegen de BBC.

De 58-voudig Oranje-international vindt dat de FIFA ervoor moet zorgen dat scheidsrechters beschermd worden. Hij ziet de tests met de video-arbiter als een stap in de goede richting.

"Hier helpen we de scheidsrechters mee. We proberen een goede situatie te creëren. Dynamisch, opwindend, maar ook eerlijk", aldus Van Basten.

Rugby

De Utrechter denkt dat er geleerd kan worden van het rugby, waarbij alleen de aanvoerder tijdens een wedstrijd met de scheidsrechter mag praten.

"Er is veel emotie tijdens een wedstrijd en dat is goed, maar we moeten het binnen de perken houden. Daarbij kunnen we van iedere sport leren en andersom. Feit is dat we problemen moeten aanpakken."

Eerder deze maand werd er bij het WK voor clubteams geëxperimenteerd met de videoscheidsrechter. Danny Makkelie zorgde voor een primeur door voor het eerst tijdens een internationaal toernooi in te grijpen als video-arbiter

De 33-jarige Nederlander adviseerde scheidsrechter Viktor Kassai tijdens het duel tussen Atletico Nacional en Kashima Antlers een strafschop te geven. De Hongaar had de desbetreffende overtreding zelf niet waargenomen.