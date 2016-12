Verdediger Monaco geschorst voor vijf duels na wilde trap

Voetbal Adviseur Foppe de Haan wilde verder met ontslagen bondscoach Van der Laan Foppe de Haan vindt het jammer dat Arjan van der Laan is ontslagen als bondscoach van de Oranjevrouwen. De Fries is als adviseur verbonden aan de ploeg en weet nog niet of hij daar mee verder zal gaan.