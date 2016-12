Manager Puel stelt dat Van Dijk 'natuurlijk' bij Southampton blijft

"Virgil is een heel belangrijke speler voor ons", aldus Puel vrijdag op een persconferentie. "Hij heeft een goede persoonlijkheid, karakter en kwaliteit. Hij is één van de kapiteins van onze ploeg. Natuurlijk blijft hij.''

De international van het Nederlands elftal staat nadrukkelijk in de belangstelling van Manchester City, dat volgens Engelse media komende maand een poging gaat doen om hem los te weken bij Southampton.

Guardiola zou zo'n 60 miljoen euro willen betalen voor Van Dijk, die anderhalf jaar geleden voor circa 15 miljoen euro overkwam van Celtic.

Puel heeft de clubleiding echter opgedragen om de oud-speler FC Groningen aan diens contract te houden. De 25-jarige Brabander verlengde zijn verbintenis met de 'Saints' in mei nog tot de zomer van 2022.

Volgens de Franse manager is er daardoor geen financiële noodzaak om Van Dijk nu al te verkopen. "Zijn prijs blijft de komende twee, drie jaar hetzelfde. Dus hij kan nog zeker twee of drie jaar bij ons blijven."

Clasie

Southampton staat na zeventien wedstrijden zevende in de Premier League. De ploeg uit Zuid-Engeland neemt het woensdag thuis op tegen Tottenham Hotspur en zal het dan moeten stellen zonder Jordy Clasie.

De Nederlandse middenvelder heeft een liesblessure opgelopen en moet daardoor waarschijnlijk op oudejaarsdag ook toekijken als Southampton tegen West Bromwich Albion speelt.

"Ik hoop dat Jordy over een dag of tien weer fit is'', zei Puel. "Het is voor ons een tegenvaller dat hij eruit ligt, want hij speelde afgelopen zondag goed tegen Bournemouth.'' Mogelijk kan Clasie op 2 januari tegen Everton, de club van zijn voormalige trainer Ronald Koeman, weer meedoen bij Southampton.

De oud-Feyenoorder is niet altijd verzekerd van een basisplaats onder Puel. De 25-jarige Clasie kwam dit seizoen tien keer in actie in de Premier League.

