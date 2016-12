AC Milan wint Italiaanse Super Cup en pakt eerste prijs in vijf jaar

Paulo Dybala werd de schlemiel in de 29e editie van de 'Supercoppa Italiana'. De aanvaller van Juventus stuitte bij de vijfde penalty van zijn ploeg op Milan-keeper Gianluigi Donnarumma. Mario Pasalic schoot de 'Rossoneri' vervolgens naar de eerste prijs sinds de Super Cup van 2011.

Milan evenaart door de zege tegenstander Juventus. De 'Oude Dame' was tot vrijdag alleen recordhouder met zeven Italiaanse Super Cups op de erelijst.

Na 120 minuten was de stand 1-1 in het Jassim Bin Hamad-stadion in Doha. Juventus kwam in de achttiende minuut op voorsprong via verdediger Giorgio Chiellini, die raak volleerde na een corner van Miralem Pjanic. Giacomo Bonaventura tekende zeven minuten voor rust met een knappe kopbal voor de gelijkmaker namens Milan.

Beide ploegen kregen in de tweede helft en in de noodzakelijke verlenging voldoende kansen op de zege, maar penalty's moesten de beslissing brengen.

Nadat Milan-invaller Gianluca Lapadula (redding Gianluigi Buffon) en Juventus-spits Mario Mandzukic (lat) al vroeg in de strafschoppenserie gemist hadden, werden de 17-jarige doelman Donnarumma en Chelsea-huurling Pasalic (21) de helden van de Milanezen van trainer Vincenzo Montella.

Shanghai

Het was niet de eerste keer dat het duel om de Super Cup buiten Italië werd afgewerkt. Vorig seizoen namen Juventus en Lazio het in augustus tegen elkaar op in het Chinese Shanghai. Juventus ging er toen met de winst vandoor (2-0).

In 2014 was de strijd om de Super Cup ook al in december in Doha. Toen moest Juventus het na strafschoppen afleggen tegen Napoli. Qatar is in 2022 de organisator van het WK.

De laatste zege van Milan was ook in het buitenland. De achttienvoudig landskampioen klopte stadgenoot Internazionale in 2011 ondanks een goal van Wesley Sneijder met 2-1 in het olympisch stadion in Peking.