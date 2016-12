Crystal Palace geeft oud-bondscoach Allardyce kans op eerherstel

Allardyce tekent een contract voor tweeënhalf jaar, meldt Crystal Palace vrijdagavond op de site van de club.

'The Eagles' hebben snel gehandeld nadat ze donderdag na iets minder dan twee jaar afscheid nam van Pardew. "We zijn heel blij dat we zo snel een nieuwe trainer hebben kunnen aanstellen en we prijzen ons gelukkig dat iemand van zulk kaliber en met zoveel ervaring beschikbaar was", aldus voorzitter Steve Parish.

Allardyce zal maandag op Boxing Day al op de bank zitten, wanneer de nummer zeventien van de Premier League op bezoek gaat bij Watford.

Hij krijgt de opdracht om de club uit Londen zo snel mogelijk weg te krijgen uit de onderste regionen van de Premier League.

"Ik hoop dat ik wat vreugde kan brengen tussen nu en het einde van het seizoen", zegt Allardyce. "Ik ben tevreden over de selectie dat is waarschijnlijk de reden dat ik hier nu ben. Ik heb het gevoel dat deze club vooruit kan en hopelijk kan ik daarbij helpen."

Schandaal

Eind september stapte Allardyce na slechts 67 dagen en één interland op als bondscoach van Engeland. De ervaren trainer raakte in opspraak door een onthullende reportage van The Daily Telegraph over corruptie en fraude in het Engelse topvoetbal.

De bondscoach vertelde aan undercoverjournalisten hoe de internationale transferregels makkelijk omzeild konden worden. Verslaggevers van de krant legden met verborgen camera's vast hoe Allardyce, goed voor een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro bij de FA, zei een bedrag van zo'n 462.000 euro te willen ontvangen voor zijn adviezen.

Allardyce voelde zich erin geluisd, maar zag door het schandaal geen andere oplossing dan opstappen. Amper een dag na onthulling van het schandaal vertrok hij "in goed onderling overleg" met de FA.

Crystal Palace biedt Allardyce de kans op eerherstel. Eerder was 'Big Sam' in de Premier League trainer van Newcastle United, Sunderland, West Ham United, Bolton Wanderers en Blackburn Rovers.

