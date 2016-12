Adviseur Foppe de Haan wilde verder met ontslagen bondscoach Van der Laan

"Of ik adviseur blijf, hangt af van de invulling van de staf richting het EK 2017", zegt De Haan in gesprek met NUsport. "Ik weet nog niet wat nu verder het plan is en wie de nieuwe bondscoach wordt."

De Haan is sinds afgelopen zomer adviseur van de Oranjevrouwen en hij was tevreden over de samenwerking met Van de Laan.

De KNVB meldde vrijdag echter dat de 47-jarige oud-speler van Sparta ontslagen is omdat er onvoldoende vertrouwen is dat hij de juiste persoon is om het team ook in de laatste fase richting het EK goed te begeleiden.

De Haan wist dinsdag al van het plotselinge vertrek van Van der Laan. "Arjan belde me toen zelf op. Hoe hij erover dacht? Dat moet je hem zelf vragen. Maar het was wel een klap voor hem. Hij is een jonge ambitieuze trainer en dan gebeurt dit. Dat is waardeloos voor hem."

Evaluatie

Als het aan De Haan had gelegen dan was Van der Laan, die in oktober 2015 aantrad als bondscoach, gewoon aangebleven tot en met het EK, dat komende zomer in Nederland gehouden wordt.

"De samenwerking met Arjan was hartstikkene prima. Hij werkte keihard. In mijn evaluatie met Hans van Breukelen (technisch directeur KNVB, red.) heb ik ook aangegeven dat ik tevreden was. Maar ik weet niet wat er gezegd is bij de evaluatie met de spelers en de staf. Blijkbaar is Arjan daar anders beoordeeld. Dat vind ik erg jammer."

Assistent-bondscoach Sarina Wiegman neemt voorlopig de taken van Van der Laan op interim-basis waar. Het EK begint voor Oranje op 17 juli met een groepswedstrijd tegen Noorwegen. Denemarken (20 juli) en België (24 juli) zijn de andere landen in groep A.