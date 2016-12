Van der Laan ontslagen als bondscoach Oranjevrouwen

"Sinds Van der Laans aanstelling heeft hij de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van het team richting het EK", vertelt Hans van Breukelen, technisch van de KNVB, in een persbericht. "Wij hebben er echter te weinig vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om het team ook in de laatste fase goed te begeleiden."

Assistent-bondscoach Sarina Wiegman neemt voorlopig de taken van Van der Laan op interim-basis waar. De KNVB gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach richting het EK 2017, dat in Nederland gehouden wordt.

Het EK begint op 16 juli 2017 voor Oranje met de wedstrijd in De Galgenwaard tegen Noorwegen. Denemarken (20 juni) en België (24 juni) zijn de andere landen in groep A.

Reijners

De 47-jarige Van der Laan was bondscoach sinds 1 oktober 2015. De oud-speler van Sparta, ADO Den Haag en FC Twente was de opvolger van Roger Reijners, die besloot na het WK in Canada te vertrekken.

Van der Laan begon zijn trainerscarrièrebij de jeugd van Sparta. Daar was hij ook twee korte periodes interim-hoofdtrainer.

Foppe de Haan, die adviseur was van Van der Laan bij de Oranjevrouwen, weet nog niet of hij die functie ook gaat bekleden onder de nieuwe bondscoach.

Verrast

Van der Laan laat aan de NOS weten dat het plotselinge ontslag hem heeft verrast. "Dit is heel zuur. Ik had het gevoel dat we op de goede weg waren. Ik heb drie goede stages achter de rug met de ploeg en kreeg positieve signalen."

"Het is wel zo dat ik van de zomer om ondersteuning heb gevraagd, maar dat was juist met de bedoeling nog beter te presteren. Op dit niveau kunnen dingen altijd beter'', aldus Van der Laan.

De ontslagen coach voelt geen boosheid richting technisch directeur Van Breukelen. "Ik verwijt hem niets, hij doet zijn werk. Ik ben vooral teleurgesteld dat ik het karwei niet kan afmaken."