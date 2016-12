Tribunes Arena vanaf 2018 in clubkleuren Ajax

Sinds de opening van de Arena in de 1996 zijn de kleuren van de stoeltjes op tribunes blauw, groen, oranje en rood. Deze worden het komende jaar is fases vervangen door rode en witte stoeltjes.

De eerste 4.000 stoeltjes zijn in de winterstop aan de beurt. Daarna zullen tussen wedstrijden en andere evenementen door de overige stadionstoelen worden vervangen. Het is de bedoeling dat in januari 2018 alle 53.502 stoeltjes zijn vervangen.

In het nieuwe ontwerp staat Ajax groot op de tribune geschreven, zoals dat in het vorige stadion, De Meer, ook al was. In de hoeken zijn de drie Andreaskruizen van de stad zichtbaar.

Van der Sar

Algemeen directeur Edwin van der Sar is trots op het nieuwe ontwerp. "De manier waarop de letters Ajax in de tribunes zijn verwerkt doet meteen aan De Meer denken. Daar heb ik mooie herinneringen aan en dat geldt niet alleen voor mij maar voor heel veel Ajacieden", aldus Van der Sar op de website van de club.

Volgens de oud-doelman is de Arena de afgelopen jaren steeds meer een Ajax-stadion geworden. "Dat ging stapsgewijs met telkens bepaalde aanpassingen. Die zijn qua impact niet te vergelijken met dit stoelenplan, want het totale beeld van de binnenkant van stadion verandert."

"Wij verwachten dat het heel mooi gaat worden en dat onze supporters daardoor vanaf 2018 nog trotser kunnen zijn op onze thuishaven."

Markerink

Het vervangen van de stoeltjes is niet de enige verandering van de Arena in de komende jaren. Vorig jaar werd al bekendgemaakt dat de omlopen op de tweede ring verbreed worden en dat ook de gevel een nieuw uiterlijk krijgt. Ook komt er ruimte voor extra liften, toiletten, cateringpunten en roltrappen.

Henk Markerink, directeur van de Arena, benadrukt dat het nieuwe ontwerp in samenspraak met Ajax tot stand gekomen is. "We komen met het ontwerp tegemoet aan een lang gekoesterde supporterswens om het stadion meer een Ajax-uitstraling te geven", aldus Markerink.

"Dat past ook bij de hechte relatie die we met de club hebben. Ook de weergave van de Amsterdamse Andreaskruizen in de hoeken van de tweede ring sluiten goed aan bij onze positie als één van de meest iconische gebouwen van Amsterdam."

Overigens is de kans groot dat de Arena een andere naam heeft als alle stoeltjes geplaatst zijn. Vorige week meldde het AD dat de leiding van de Arena en de familie van Johan Cruijff dicht bij een akkoord zijn om het stadion naar de in maart overleden Ajax-icoon te noemen.