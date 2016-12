Vorm verlengt contract bij Tottenham tot medio 2018

De Nederlander kwam in 2014 over van Swansea City en is bezig met zijn derde seizoen in Londen. De doelman speelde in Nederland eerder voor FC Utrecht en FC Den Bosch. Vorm kwam vijftien keer uit voor het Nederlands elftal.

"Ik ben erg blij dat ik mijn contract heb verlengd", vertelt Vorm op de officiële kanalen van Tottenham. "Mijn familie en ik zijn hier erg tevreden. Ik heb veel respect voor de staf en de spelers en ik denk dat wij hebben laten zien dat wij kunnen concurreren met de besten."

"Wij krijgen binnenkort een nieuw stadion en wij hebben dit jaar voor het eerst met deze groep Champions League gespeeld. Dat is erg positief voor de toekomst en ik blij dat ik onderdeel ben van het team."

Vorm is de tweede doelman bij Tottenham, achter de Fransman Hugo Lloris. De 29-jarige doelman verlengde donderdag zijn contract tot medio 2022 bij de Spurs.

Kane

Naast Vorm en Lloris wist Tottenham de afgelopen tijd nog een aantal spelers langer aan zich te binden.

Harry Kane, Jan Vertonghen, Christian Eriksen, Dele Alli, Danny Rose, Eric Dier, Kyle Walker, Harry Winks en Tom Carroll gingen beide doelmannen voor.

De Londenaren staan vijfde in de Premier League. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino heeft tien punten achterstand op stadgenoot Chelsea.