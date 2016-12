Welbeck hervat na zeven maanden afwezigheid groepstraining Arsenal

De 26-jarige aanvaller liep begin mei in de wedstrijd tegen Manchester City (2-2) een zware knieblessure op. De Engels international moest daardoor het EK in Frankrijk aan zich voorbij laten gaan.

Het is nog niet bekend wanneer de aanvaller zijn rentree kan maken bij de Arsenal. Welbeck maakte sinds zijn overstap van Manchester United in 2014 in 49 wedstrijden dertien doelpunten voor Arsenal.

Arsenal-trainer Arsène Wenger is blij dat hij binnenkort weer kan beschikken over de spits. "Het is fantastisch. Het moet voor mij voelen als de start van een nieuwe carrière", vertelt de Fransman.

Operatie

Welbeck kampte in de afgelopen jaren veel vaker met blessures. Hij miste al een groot deel van vorig seizoen na een knieoperatie aan het begin van de competitie. In februari maakte Welbeck na tien maanden zijn rentree, maar in mei raakte hij dus opnieuw langdurig geblesseerd.

De volgende wedstrijd van de Londenaren is maandag tegen West Bromwich Albion. Arsenal staat in de Premier League op een vierde plek met negen punten punten achterstand op koploper Chelsea.

