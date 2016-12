15-jarige debutant Pellegri evenaart Serie A-record uit 1937

De jeugdinternational, die in het uitduel met Torino (1-0 verlies) drie minuten voor tijd in het veld kwam, is de jongste speler ooit in de Serie A, maar deelt dat record met Amedeo Amadei.

Amadei was net als Pellegri 15 jaar en 280 dagen oud toen hij in 2 mei 1937 debuteerde voor AS Roma.

Pellegri is geboren op 17 maart 2001. Genoa-trainer Ivan Juric zei na de nederlaag bij Torino dat hij de jeugdopleiding wilde "belonen" met de invalbeurt van Pellegri. "Over twee jaar is hij een belangrijke speler voor onze club. Hij zal ook geregeld gaan meetrainen", zei de Kroaat.

De aanvaller is de eerste in 2001 geboren speler in een Europese topcompetitie. Met Moise Kean (geboren op 28 februari 2000) debuteerde er wel al eerder een speler van na de eeuwwisseling in de de Serie A. De aanvaller van Juventus speelde ook al in de Champions League.

Haspolat

In de Eredivisie debuteerde er dit seizoen ook al een speler die werd geboren in de 21e eeuw. Dogucan Haspolat (11 februari 2000) viel in augustus in bij Excelsior in de uitwedstrijd tegen Feyenoord.

De jongste speler ooit in de Eredivisie is Wim Kras. Hij was 15 jaar en 290 dagen oud, toen hij op 22 november 1959 namens FC Volendam voor het eerst in actie kwam op het hoogste niveau.

