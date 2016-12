Oscar tekent bij Shanghai SIPG en wordt 'bestbetaalde speler ter wereld'

Naar verluidt gaat de 48-voudig international zo'n 470.000 euro per week verdienen, wat neerkomt op een jaarsalaris van bijna 24,5 miljoen euro. Cristiano Ronaldo verdient bij Real Madrid 24 miljoen euro, al lopen zijn inkomsten door sponsordeals nog verder op.

Chelsea onvangt ongeveer 70 miljoen euro voor Oscar. Vorige week vertelde de speler al dat de deal voor negentig procent rond was. "Het hangt alleen nog af van een paar bureaucratische details", zei de middenvelder. Oscar wordt bij Shanghai SIPG ploeggenoot van zijn landgenoot Hulk, die deze zomer overkwam van FC Zenit.

Voormalig Chelsea-manager André Villas-Boas is de trainer van Shanghai SIPG, dat dit jaar als derde eindigde in de Chinese Super League. Het nieuwe seizoen begint in februari.

Geen basisplaats

Oscar speelde 4,5 jaar voor Chelsea, dat hem in de zomer van 2012 voor 23 miljoen euro overnam van het Braziliaanse Internacional.

In zijn eerste vier seizoenen op Stamford Bridge was hij meestal basisspeler, maar dit seizoen onder de nieuwe manager Antonio Conte stond hij maar vier keer aan de aftrap in de Premier League. Zijn laatste basisplaats was in september.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League