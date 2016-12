Strootman en Roma ondanks treffer De Guzman langs Chievo

De Guzman opende de score in de 37e minuut. Op slag van rust maakte Stephan El Shaarawy gelijk namens Roma.

In de tweede helft liep de ploeg van trainer Luciano Spalleti uit door treffers van Edin Dzeko en Diego Perotti (strafschop). Strootman en De Guzman speelden de hele wedstrijd.

Ondanks de zege blijft Roma de nummer twee van Italië. De achterstand op koploper Juventus is vier punten: 42 om 38. De ploeg uit Turijn heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

Juventus speelt vrijdag in Doha om de Italiaanse Super Cup tegen AC Milan.

Napoli

Napoli verspeelde als nummer drie punten op bezoek bij Fiorentina: 3-3. Dankzij Lorenzo Insigne en Dries Mertens kwam de ploeg uit Napels tot twee keer toe op voorsprong, maar Federico Bernardeschi maakte net zovaak gelijk.

Dankzij Mauro Zarate kwam Fiorentina in de slotfase zelfs op voorsprong. Door een benutte strafschop van Manolo Gabbiadini in de laatste minuut hield Napoli toch nog een punt over aan de wedstrijd.

Bij Fiorentina, dat negende staat met 27 punten, deed Kevin Diks de laatse minuten mee. Napoli is derde met 35 punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A

Nuytinck

In België won Bram Nuytinck met Anderlecht met 2-3 bij AA Gent. De thuisclub speelde bijna een uur met tien man door een rode kaart van Anderson Esiti in de 37e minuut. De Nigeriaan ging op het been van Nuytinck staan.

De rode kaart leidde tot heel wat commotie. De tien van AA Gent vonden dat Nuytinck zich had aangesteld en kwamen bij het ingaan van de rust verhaal halen. De oud-speler van NEC bleek wel degelijk last te hebben van de trap van Esiti, want hij moest zich kort na rust laten vervangen.

De stand was toen nog in evenwicht. Lukasz Teodorczyk (met zijn tweede treffer van de avond) en Alexandru Chipciu zetten Anderlecht daarna op 1-3, waarna Danijel Milicevic met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd de spanning nog even terugbracht in de slotfase.

Anderlecht verkleinde door de winst de achterstand als nummer drie op koploper Club Brugge weer tot twee punten. Club leidt met 40 punten, voor Zulte Waregem (39) en Anderlecht (38).

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler Pro League

Advocaat

Eerder op de avond boekte trainer Dick Advocaat met Fenerbahçe een belangrijke zege in de tweede ronde van het Turkse bekertoernooi. Door een treffer van Fernandao werd Menemen Belediyespor, dat uitkomt op het derde niveau, met 0-1 verslagen.

Fenerbahçe, dat aantrad zonder Nederlanders, staat daardoor na drie duels tweede in groep C met vier punten. Gençlerbirligi leidt met zes punten uit twee wedstrijden en heeft dus nog een duel extra voor de boeg. Er zijn nog drie speelrondes te gaan.

In de competitie is Fenerbahçe de huidige nummer vier. De formatie van Advocaat geeft zeven punten toe op koploper Istanbul Basaksehir. Op Tweede Kerstdag speelt Fenerbahçe een uitwedstrijd tegen Trabzonspor.