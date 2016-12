NAC Breda en trainer Dijkhuizen per direct uit elkaar

Tijdens de halfjaarlijkse evaluatie maakte NAC aan Dijkhuizen kenbaar het aflopende contract van de coach niet te verlengen. Daarop werd besloten om de samenwerking per direct te beëindigen.

Dijkhuizen werd in oktober 2015 aangesteld in het Rat Verlegh Stadion. Met de club eindigde hij vorig seizoen als derde in de Jupiler League. In de play-offs voor promotie naar de Eredivisie werd de 'Parel van het Zuiden' uitgeschakeld.

Dit seizoen gaat het moeizaam met NAC in de Jupiler League. De ambitieuze club staat na negentien wedstrijden op de achtste plaats. De achterstand op koploper VVV-Venlo is tien punten.

"Afgelopen zomer hebben wij ervoor gekozen om de selectie volledig te vernieuwen en voornamelijk jonge, ambitieuze spelers aan te trekken. Wij zijn tot het inzicht gekomen dat deze combinatie in het huidige seizoen niet optimaal verloopt", zegt technisch directeur Hans Smulders op de website van NAC.

Oud-spits Dijkhuizen was eerder als trainer verbonden aan Excelsior en het Engelse Brentford.

In de laatste jaren versleet NAC veel trainers. Sinds het vertrek van Ton Lokhoff in 2005 hield geen enkele coach het langer dan twee jaar vol in Breda.

Cees Lok, John Karelse, Ernie Brandts, Robert Maaskant, Gert Aandewiel, Nebojsa Gudelj en Eric Hellemons stonden net als Dijkhuizen minder dan 24 maanden voor de groep in het Rat Verlegh Stadion.

NAC, dat in het seizoen 2014/2015 na vijftien jaar uit de Eredivisie degradeerde, is de zoektocht naar een opvolger van Dijkhuizen gestart en wil de nieuwe trainer op korte termijn prestenteren.

