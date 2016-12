'Gokkend' Anderlecht-icoon Deschacht ontkomt aan celstaf

Verdediger Deschacht raakte een paar maanden geleden in opspraak, omdat hij zou hebben gegokt op wedstrijden van zijn eigen club.

De twintigvoudig international van de 'Rode Duivels' beweert dat zijn broer onder zijn account had gegokt op de uitslagen van duels van Anderlecht, onder meer in de Champions League. Gokken op 'eigen' wedstrijden is verboden in België.

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak onderzocht, maar besloot donderdag het dossier weer over te dragen aan de kansspelcommissie.

Dat betekent dat Deschacht ontsnapt aan een rechtszaak. Hij moet mogelijk wel een boete van 25.000 euro betalen.

Benfica

Eerder was er volgens VTM en Het Nieuwsblad aangetoond dat er op het account van Deschacht geld was gewonnen met een nederlaag van Anderlecht in de Champions League tegen Benfica.

In het onderzoek werd het spel van Deschacht in dat duel nader onderzocht. Hij zou bij tegentreffers 'slap' hebben ingegrepen.

Deschacht speelt al zijn hele carrière voor Anderlecht. Sinds zijn debuut in 2001 speelde de Belg al 560 officiële wedstrijden voor de Brusselse club.