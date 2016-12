Thiago Silva verlengt tot medio 2020 bij Paris Saint-Germain

De 32-jarige Silva speelt sinds de zomer van 2012 voor PSG, waar Patrick Kluivert directeur voetbalzaken is. Met de club won Silva vier keer de landstitel, twee keer de Coupe de France en drie keer de Coupe de la Ligue.

"Ik heb hier een heerlijke club gevonden waar ik helemaal tot bloei ben gekomen. Ik ben er ook trots op aanvoerder te zijn van deze club, die in Frankrijk alles al gewonnen heeft, maar ook in de Champions League respect afdwingt", aldus Silva.

Dit seizoen is PSG een stuk minder dominant in de Franse competitie. De formatie uit Parijs bezet halverwege de derde plaats in de Ligue 1. De achterstand op koploper OGC Nice is vijf punten.

Eerder kwam de centrale verdediger drieënhalf jaar uit voor AC Milan. Met de club uit Milaan werd hij in 2011 landskampioen en won hij de beker. Silva begon zijn loopbaan bij Fluminense in zijn vaderland.

Interlands

Silva speelde tot dusver zestig interlands voor Brazilië. Hij werd in september na een jaar afwezigheid weer opgeroepen voor zijn land.

De verdediger maakte in 2010 en 2014 het WK mee met de 'Goddelijke Kanaries'. In 2010 werd Silva met Brazilië in de kwartfinales uitgeschakeld door Nederland (2-1) en in 2014 was Duitsland in de halve eindstrijd met liefst 7-1 te sterk.

Met Brazilië won Silva in 2013 de Confederations Cup. In 2012 en 2016 kwam hij in actie namens de Braziliaanse olympische ploeg.

Bekijk de stand en het programma in de Ligue 1