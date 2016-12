Tottenham verlengt contract met doelman Lloris tot medio 2022

Het vorige contract van de Franse international liep in de zomer van 2019 af. Bij Tottenham houdt Lloris (29) doorgaans Michel Vorm op de bank.

"Ik ben erg blij met dit nieuwe contract", zegt Lloris. "Ik geloof in het project waar deze club mee bezig is. Ik geniet van mijn tijd bij Tottenham. Hopelijk liggen mijn beste jaren nog voor me."

De 'Spurs' namen Lloris in 2012 over van Olympique Lyon. Sindsdien speelde hij 189 officiële duels in verschillende competities.

Kane

Lloris is één van de vele spelers van Tottenham Hotspur die recent hun handtekening zetten onder een nieuw contract.

Harry Kane, Jan Vertonghen, Christian Eriksen, Dele Alli, Danny Rose, Eric Dier, Kyle Walker, Harry Winks en Tom Carroll gingen de Franse doelman voor.

De Londenaren staan vijfde in de Premier League. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino heeft tien punten achterstand op stadgenoot Chelsea.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League