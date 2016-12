Ploeggenoten gunnen Ruud Vormer Belgische Gouden Schoen

Voetbal

Voetbal De Vrij met Lazio onderuit bij Inter, zevenklapper Barcelona in beker Stefan de Vrij heeft woensdagavond met Lazio een pijnlijke nederlaag geleden in de Serie A. Internazionale was in Milaan met 3-0 te sterk. In de Spaanse beker won FC Barcelona met 7-0 van Hercules Alicante. Ryan Babel scoorde voor Deportivo La Coruña.